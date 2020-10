Ab den Höfen von Obfeldes orientiert man sich vorerst an der Route Nr. 12, die zieht zwischen den Gebäuden nach oben und als Forstweg in den Wald. Daraufhin leitet ein Hohlweg – rechts an einer Station vorbei – empor und abermals in einen Fahrweg. Später zweigen wir rechts ab, bei einer Kapelle geht es rechts unterhalb vorbei („Waldrast“; nicht am Wegweiser beim umgestürzten Baum orientieren!) und relativ eben im Wald dahin. Die Strecke mündet dann in die Mautstraße, gegenüber der Kreuzwegstation 8 zweigen wir rechts ab, überqueren den Bach und wandern den Rodelweg hinauf. Bei der Station „Sieben Quellen“ kann man auf Liegestühlen eine Rast einlegen, jenseits des Bachs mündet die Route wieder in die Mautstraße. Nach einigen Metern darauf hinunter zweigt der Quellenweg rechts ab und zieht ganz zum Schluss ein paar Meter hinab zur Ochsenalm.