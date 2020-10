„Mein Mandant schämt sich zutiefst“, erklärte Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger in Innsbruck vor Gericht. Doch aufgrund einer Herzinsuffizienz habe er seinen Job aufgeben müssen. „Und das hat ihm den Boden unter den Füßen weggezogen.“ Der in Kitzbühel wohnhafte Deutsche habe zu koksen begonnen. „Sechs Gramm brauchte er pro Tag“, so sein Verteidiger. Und plötzlich war der ehemals angesehene Geschäftsmann samt neuer Freundin mitten in einen Suchtgifthandel verstrickt.