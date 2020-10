„Spaziergang durch Celovec“

Zwei Bücher sind im Rahmen der Projektreihe „Performing Reality Kärnten/Koroška“ erschienen: In „Das andere Land“ finden sich Texte zum Stück von Regisseurin Ute Liepold. Mit der Frage, welche historischen Ereignisse bzw. Personen in der Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden, beschäftigt sich das Buch „Sprehod po Klagenfurtu 1920/2020 Spaziergang durch Celovec“. Wegen der Corona-Krise erst kommendes Jahr aufgeführt werden soll die mehrsprachige Theatercollage „Fluid Identities“ mit Texten von jungen Kärntnerinnen und Kärntnern - sie geht der Frage nach, wie sich Sprachen in Kärnten bewegen.