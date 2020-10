Österreich will in der Weißrussland-Krise vermitteln. Dieses Angebot unterbreitete Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) der weißrussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja am Donnerstag bei einem Treffen am Flughafen Wien-Schwechat. „Was wir in Belarus erleben ist ein demokratiepolitisches Drama“, meinte der Außenminister nach dem Treffen.