Im Zuge des Contact Tracings wurde bekannt, dass sich auch diese im Nachhinein positiv getestete Person in einer Lokalität aufhielt, daher unternimmt die Gesundheitsbehörde auch in diesem Fall zur Sicherheit umgehend einen öffentlichen Aufruf: Personen, die sich am Sonntag, 4. Oktober 2020, zwischen 12.30 und 14 Uhr im Innen- sowie Außenbereich der Füssener Hütte in Musau aufhielten, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten.