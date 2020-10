Nachdem der Polit-Streit zwischen ÖVP-Innenminister Karl Nehammer und dem Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Donnerstag zu eskalieren drohte, ist man bemüht, die Wogen zu glätten. Hacker kündigte noch am selben Tag an, am Freitag im Krisenstab die Missverständnisse aufklären zu wollen. Im „Krone“-Gespräch erklärt der Stadtrat, was das Problem war, wie viel Wahlkampf im Hickhack steht und den Versorgungsplan für Wien.