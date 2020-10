Iga Swiatek ist die erste Finalistin der mit 38,41 Millionen Euro dotierten French Open in Paris. Die 19-jährige Polin besiegte am Freitag die ebenfalls überraschend ins Halbfinale gekommene Argentinierin Nadia Podoroska klar nach nur 70 Minuten mit 6:2,6:1 und steht damit ohne Satzverlust im Endspiel. Sie trifft am Samstag (15.00 Uhr/live ORF Sport +) auf die Gewinnerin des zweiten Semifinales zwischen Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin (USA-4) und Petra Kvitova (CZE-7).