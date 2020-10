„Geld wäre vorhanden, aber es fehlt einfach am Umsetzungswillen des zuständigen Referenten, er macht zu wenig für die Hunde“, meinte FP-Stadtrat Michael Raml in Anspielung auf VP-Stadtvize Bernhard Baier. Nachdem es ihm sauer aufstößt, dass die Hälfte der gesamten Netto-Einnahmen aus der Hundeabgabe – rund 190.000 Euro – eigentlich wieder den Hunden in Linz zu Gute kommen sollte, in Form von Freilaufzonen, Tränken, usw., doch Baier als zuständiger Referent diese nicht abschöpfen würde.