Ersatzquartiere angeboten

Denn Rabl will den auslaufenden Mietvertrag für das Gebäude in der Altstadt 8 nicht verlängern. Stattdessen bot er dem Verein „Freiraum“ Ersatzquartiere am Marktplatz und im alten Schlachthof an. Die Initiative winkt aber ab: „Diese Räumlichkeiten sind versteckt. Sie müssen aber für die Leute sichtbar sein. Der Auftrag aller politischen Parteien an uns war, ein offener Raum für Ideen der Bürger zu sein“, erklärt Obfrau-Stellvertreter Ralf Drack. Die Entscheidung Rabls habe alle Mitglieder überrascht. Umso wird versucht, eine Zwischenfinanzierung auf die Beine zu stellen, um doch noch in der Altstadt bleiben zu können.