Seat macht Ernst und entlässt Cupra in die Selbständigkeit. Das erste Fahrzeug mit dem neuen Markenlogo ist der Cupra Leon, also die Sportversion des Kompaktwagen, mit dem die Spanier in der Golf-Klasse vertreten sind. Er wird in drei Motorisierungen auf den Markt kommen. Den Anfang macht der Plug-in-Hybrid, mit dem „Krone“-Redakteur Stephan Schätzl bereits unterwegs war.