Empört gezeigt hat sich ÖVP-Gesundheitssprecherin Gaby Schwarz über das Fehlen des Wiener SPÖ-Gesundheitsstadtrates Peter Hacker bei der Sitzung des staatlichen Krisenstabes. Hacker gebe den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus „völlig auf“, konstatierte Schwarz. „Ausgerechnet in dieser entscheidenden Phase der Pandemie, an jenem Tag, an dem so viele Coronafälle wie noch nie binnen 24 Stunden in Wien und Gesamtösterreich verzeichnet wurden, schwänzt Wien die Sitzung des Corona-Krisenstabes und vermeldet, auch künftig nicht mehr daran teilnehmen zu wollen.“