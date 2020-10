„Der wirtschaftliche Schaden ist enorm“

Das ruft nun den Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Tirol, Alois Rainer, auf den Plan. Um weiteren Schaden von seinen Mitgliedern abzuwenden, fordert er das Ende der 22 Uhr-Sperrstunde. „Das Land soll sich hier den Bundesrichtlinien anschließen. Es ist nämlich so, dass sich nach der Sperrstunde um 22 Uhr alles in den privaten und somit unkontrollierbaren Bereich verlagert und es dort zu Ansteckungen kommt.“