Willkommen zu eurem letzten „PUSH“-Update am Donnerstag! Gewalt und Diskriminierung gegen sexuelle Minderheiten treiben viele Menschen aus Mittelamerika in die Flucht Richtung USA - wo es ihnen die Regierung jedoch so gut wie unmöglich macht, Asyl zu bekommen und im Netz wird über einen grünen Hund gerätselt: wir haben noch einmal die Top-Themen für euren Donnerstag jetzt im neuen krone.tv-Infomagazin. Annie Müller-Martinez begleitet euch in euren Feierabend hinein.