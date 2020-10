Im Zuge der ersten Flüchtlingswelle in Ungarn „gestrandet“, hatte der verhaftete Syrer aus der Not eine Tugend gemacht: Er soll seine Erfahrungen und Kontakte in die Heimat genutzt haben, um mit Landsleuten das große Geld zu machen. Und so habe sich F. von seiner Unterkunft in Budapest aus ein Netzwerk aufgebaut. Bestehend aus Freunden und Bekannten. Was ihm zum Verhängnis wurde - eine der Schlepperfahrten wurde vor unserer Grenze gestoppt. Fünf Illegale waren in den Kofferraum eines Kleinwagens gepfercht.