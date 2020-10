Das Spitzenspiel der 7. Runde konnte der Wiener Sport-Club in Stripfing mit 2:0 für sich entscheiden. Leobendorf hat nach fünf Spielen fünf Siege am Konto und Schlusslicht Wiener Viktoria konnte beim FC Mauerwerk für eine Überraschung sorgen. Außerdem hat es den ersten Trainerwechsel in der laufenden Saison gegeben. Hier gibt es die Sendung der 3. Liga.