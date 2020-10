Das Problem: PSV war nicht der einzige Interessent. „Aber am Ende war es vielleicht auch ein bisschen Schicksal, dass ihm der Gedanke an das, was ich ihm gesagt habe, zurück in den Kopf gekommen ist und er hier wieder seine Liebe zum Fußball entwickeln kann.“ Und plötzlich ging es ganz schnell! Der Transfer wurde innerhalb von drei, vier Stunden realisiert. „Das war schon außergewöhnlich“, berichtet Schmidt.