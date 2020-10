60 Mitarbeiter in erstem Schritt geschult

In einem ersten Schritt wurden 60 AGES-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits für ihre Tätigkeit in der „Contact-Tracing-Task Force“ speziell geschult. Bei der Auswahl wurde auf Mehrsprachigkeit Wert gelegt, um etwaige sprachliche Barrieren beim Kontaktpersonenmanagement zu minimieren. Das Contact-Tracing durch die AGES erfolgt telefonisch, Arbeitsplatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist in Wien, hieß es.