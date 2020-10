Dank der guten Zusammenarbeit mit regionalen Produzenten, entstand eine weitere Idee. „Seit 2018 bieten wir in Hirm auch einen Genussmarkt an“, so Suppan. Am kommenden Samstag ist es wieder soweit. Von 8.30 bis 13 Uhr werden am Marktplatz kulinarische Schmankerl wie Schlösselpilze, Edelbrände, Essige oder Eierlikör vom Strauß angeboten.