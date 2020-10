Nicht nur jene, die in Zeiten der Krise in Immobilien investiert haben, werden mit dieser Regelung keine Freude haben, auch die Opposition übt Kritik. Die Steuer werde die Grundstücke noch teurer machen, weil die Abgabe einfach aufgeschlagen werde, warnt die ÖVP. Die FPÖ sieht in der Preisregulierung eine Parallele zur Planwirtschaft.