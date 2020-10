Der Angeklagte vermutete Neid von Konkurrenten und betonte, er habe niemals Ribisel zugesetzt. Aufgeflogen war die Sache, weil bei einer Kontrolle Spuren von Weindirektträger-Farbstoff gefunden wurde, was lediglich eine Verwaltungsstrafe von 200 bis 250 Euro nach sich gezogen hätte. Der Weinbauer selbst schickte aber zur Abklärung weitere Proben an ein Labor, wo dieser Stoff nicht mehr gefunden wurde, dafür die Spuren von Ribisel. „Niemand, der etwas zu verbergen hat, wird so etwas tun“, war der Verteidiger überzeugt.