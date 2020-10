Biden: „Wenn er noch krank ist, sollten wir absagen“

Die Präsidentschaftskandidaten werden den Plänen zufolge von unterschiedlichen Orten zugeschaltet sein. Moderator Steve Scully und die Zuschauer sollen am geplanten Veranstaltungsort in Miami im US-Staat Florida zusammenkommen. Als Grund wurde Trumps Covid-19-Erkrankung genannt. Der amtierende Staatschef hatte bis zuletzt am Duell festgehalten, während Biden eine Absage in Erwägung zog, sollte Trump kurz vor dem geplanten Fernsehauftritt am 15. Oktober positiv getestet werden. „Wenn er noch Covid hat, sollten wir keine Debatte führen“, so der demokratische Kandidat.