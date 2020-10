Wer einen Virenscanner installiert, will damit die Sicherheit am PC erhöhen. Der Virenscanner kann unter Umständen aber auch zum Problem werden: IT-Security-Forscher der israelischen Firma CyberArk haben in fast allen populären Lösungen Schwachstellen entdeckt, die sich Cyberkriminelle zunutze machen und den Virenscanner schlimmstenfalls zum Einfallstor für ihre Schädlinge machen können. Die Hersteller haben prompt reagiert.