In Seniorenheim Stadtwald in St. Pölten wurden mittlerweile 21 Infizierte gemeldet, zwei mehr als noch am Mittwoch, wie die „Krone“ aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig erfuhr. Im Heim in Mank mussten vier weitere Fälle verzeichnet werden, mittlerweile sind 17 Bewohner positiv getestet worden.