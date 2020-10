Großer Wirbel um die Corona-Ampel

Platz zwei belegt Gesundheitsminister Anschober, der vor allem mit Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie medial in Erscheinung trat. Zu Monatsbeginn dominierte die vierstufige Corona-Ampel, die bei ihrer Einführung insbesondere in Oberösterreich für Wirbel sorgte: Sowohl der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ, Platz 17) als auch der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP, Platz 10) übten öffentlich Kritik an der Ampel. Als weiteres Top-Thema rund um Anschober kristallisierten sich die Novellen von Epidemie- und Covid-Gesetz heraus, die im Frühjahr teilweise durch den Verfassungsgerichtshof gekippt worden waren.