Zuletzt sind 613 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden in Wien verzeichnet worden - ein Negativrekord. Die Bundeshauptstadt will die Versorgung der Covid-19-Patienten sicherstellen. Am Donnerstag gab Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) gemeinsam mit Vertretern der Spitäler im Rahmen einer Pressekonferenz aktuelle Schritte im Hinblick auf den städtischen Versorgungsplan bekannt. Der Ausbau der Bettenkapazitäten steht dabei im Mittelpunkt.