WIESN-Wahnsinn auf krone.tv: Die Draufgänger, Petra Frey, Marc Pircher, Die Lauser u.v.a. live beim „Super-WIESN-Samstag“ am 17. Oktober 2020!

Die Fans der WIESN können auch dieses Jahr live dabei sein, über Video-Call oder Webcam versteht sich. Über Video-Call kann man sich von #dahoam aus mit seinen Freunden direkt in die Live-Show einblenden lassen oder Fragen an die Gäste stellen. Die Zuseher können auch Videos oder Fotos einsenden (auf Facebook, Instagram oder per Mail), die besten Wiesn #dahoam Partys werden in der Live-Show gezeigt und kommen ins Wiesn #dahoam Aftermovie.