Der Internationale Skiverband (FIS) hat am Donnerstag mitgeteilt, dass die Schneekontrolle für den Auftakt des Alpin-Weltcups auf dem Rettenbachferner oberhalb von Sölden positiv ausgefallen ist. Einer planmäßigen Durchführung der zwei Riesentorläufe stehe daher nichts im Wege. Die Damen bestreiten ihr Rennen am Samstag, 17. Oktober, die Herren sind tags darauf am 18. Oktober dran.