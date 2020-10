Die Preise für den zweitstärksten Einser wurden für Österreich noch nicht bekannt gegeben. In Deutschland starten sie bei 41.570 Euro - und liegen damit ungefähr in der Mitte zwischen dem gut 48.000 Euro teuren M 135i und dem 120i mit 178 PS, der ab gut 34.000 Euro zu haben ist. In Österreich kostet der M 135i 54.700 Euro, der 120i steht nicht in der Preisliste.