Sonntag wird es in Kärnten in der Früh noch regnen. Schnee fällt zunächst oberhalb von 800 bis 1100 Metern. Besonders im Bereich der Tauern; aber auch in manchen Tälern. „Selbst in Lagen um 500 Meter ist vorübergehend Schneeregen möglich“, so der Meteorologe. Ein paar Zentimeter Nassschnee sind vor allem in den Karawanken zu erwarten.