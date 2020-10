Danilo wehrte sich nun gegen die Strafandrohung der italienischen Behörden wegen eines Quarantäne-Verstoßes. „Es ist eine persönliche Entscheidung gewesen, die in unseren Händen lag“, sagte der Teamkollege von Ronaldo bei einer Nationalteam-PK in Teresopolis am Mittwoch. „In dem Moment, in dem ich mich sicher gefühlt habe, mit allen Tests negativ, bestand für mich kein Zweifel, dass ich hierherkomme.“