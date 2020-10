In den letzten Tagen hat Michael Wendler für ordentlich Wirbel bei „Deutschland sucht den Superstar“ gesorgt. Zuerst jettete der Schlagerbarde mit seiner Liebsten Laura zurück in die USA, weil dieser in Deutschland einfach zu kalt war. Dann verpasste er den Flieger zurück nach Deutschland und sorgte mit einem schlechten Schmäh über eine angebliche Corona-Infektion für Aufsehen. Fazit: Die Aufzeichnung musste ohne viertes Jurymitglied stattfinden, der Posten des Wendlers wackelt gefährlich.