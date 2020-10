Der 26-jährige Trummer geht mit einer großen Portion Selbstvertrauen an den Start. Am Wochenende gewann er ja zum vierten Mal in Folge den Staatsmeistertitel. „Anscheinend bin ich ganz gut in Form, ich fühl mich gut gerüstet für die WM“, zwinkert der Gnaser. Heute findet noch ein Training statt, morgen geht´s dann auch schon mit der Qualifikation für das Rennen rund. „Ich will da weitermachen, wo ich im letzten Jahr aufgehört habe.“ Da fuhr er bei der Europameisterschaft im portugiesischen Pampilhosa sensationell zur Bronzemedaille.