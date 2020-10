Ein Wiedersehen zweier alter Freunde! Das gibt es heute (19) im Grazer Sportpark (550 Fans dürfen dank eines Konzeptes kommen) im Volleyball-Europacup-Duell zwischen UVC Graz und Halkbank Ankara. „Ich hab mit dem Fred am Anfang in Innsbruck zusammen in einer WG gewohnt, auch beim Nationalteam haben wir uns ein Zimmer geteilt“, erzählt Team-Kapitän und Neo-Türkei-Legionär Alex Berger vorm heutigen Treffen mit UVC-Sportchef Fred Laure. „Er war ein super Mitbewohner und hat stets sehr lecker für uns gekocht.“