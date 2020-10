Fast doppelt so schnell wie gängiger DDR4-RAM

Damit wird DDR5-RAM fast doppelt so schnell wie aktueller DDR4-Speicher - zumindest in der nicht übertakteten Variante. Für Bastler mit dem passenden Motherboard bieten manche Hersteller auch heute schon übertakteten DDR4-RAM mit mehr als 5000 Megahertz an - zu aberwitzigen Preisen im Bereich der 900 Euro pro RAM-Riegel-Doppelpack.