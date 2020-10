Ski-NMS Feistritz sperrt wieder auf

Nachdem eine Lehrkraft an Corona erkrankt war, kann die Ski-NMS in Feistritz an der Drau wieder aufsperren. Das Bildungsinstitut ist seit heute, Donnerstag, wieder geöffnet. Alle durchgeführten tests - sowohl bei Schülern als auch Lehrern - waren negativ. Die Sperre der Schule wurde deshalb von der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land aufgehoben.