„Wer wenig Zeit hat, isst meist auch viel ungesünder. Fertiggerichte und Süßigkeiten stehen häufig auf dem Speiseplan. Das wirkt sich in Kombination mit Stress ebenfalls negativ auf die Bakterienbesiedlung im Darm aus“, erklärt DDr. Adrian Moser, Allgemeinmediziner mit Forschungstätigkeit im Bereich Darmflora und Immunsystem. Auch Rauchen und Alkohol stören die Bakterienbesiedlung der Darmflora. Studien zeigen einen direkten Einfluss auf die Vielfalt der „Verdauungshelfer“. Wichtig ist aber zu hinterfragen, warum bin ich so gestresst? Man kann natürlich mit ausgewogener Ernährung, viel Bewegung und Probiotika die Darmflora unterstützen. Aber es sollte nie vergessen werden, auch der Psyche etwa Gutes zu tun. Was muss ich in meinem Leben verändern, damit ich vom Stress nicht überrollt werde? Oft reichen schon kleinere Veränderungen, um wieder mehr Ruhe in den Alltag zu bringen, wie etwa kleine Auszeiten einzuplanen.