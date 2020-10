Unterschiedlichste Immunzellen sind in Blutbahn, Lymphwegen und Gewebe ständig auf der Suche nach Feinden. Sie sitzen in der Haut, den Schleimhäuten, Lymphknoten und in der Milz, um dort körperfremde Strukturen zu erkennen und zu bekämpfen. Diese gilt es, zu unterstützen. Einen guten Anfang macht man immer mit ausgewogener Ernährung. Möglichst frisch, saisonal, lokal und bunt soll sie sein, viel Gemüse und Obst enthalten. Der Klassiker gegen Schnupfen und Co. ist wohl das Vitamin C. Zu den Lieferanten zählen hier Zitrusfrüchte, aber auch Gemüse wie Paprika, Brokkoli und Kohl. Täglich sollten zwischen 100-200 mg Vitamin C gegessen werden. Auch Vitamin D unterstützt die Abwehr. Der Körper stellt dieses unter Einwirkung von Sonnenlicht selbst her. Quellen in Lebensmitteln sind fetthaltige Seefische, Kalbfleisch, Eier, Pilze und Avocados. Zink und Selen tragen zum Schutz der Zellbestandteile vor oxidativem Stress und zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Zink führt man mit Seefisch, Meeresfrüchten, Milcherzeugnissen oder Rindfleisch zu. Fleisch, Fisch, Hühnereier sowie Linsen ermöglichen die Einnahme von Zink.