Für die Taten hatte einer der beiden einen Transporter angemietet, mit dem sie meist in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden, nachdem die Arbeiter das Gelände bereits verlassen hatten, zu den Baustellen fuhren, das Diebesgut verluden und abtransportierten. Das Baumaterial verkauften sie anschließend weiter. Am 14. Juli 2020 gelang es den Beamten, die beiden festzunehmen. Bei ihren Einvernahmen gaben sie als Motiv Spielschulden und Suchtmittelkonsum an.