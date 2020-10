Bis zu 20.000 Zuschauer dürfen auf das Gelände rund um den Nürburgring. Aufgrund der Corona-Pandemie haben die Organisatoren in den vergangenen Monaten bereits bei kleineren Events ihr Gesundheits- und Hygienekonzept testen können - Maskenpflicht und Kontaktvermeidung sind auch in der Eifel das A und O. „Zu sehen, wie in Russland wieder viele Fans auf der Tribüne feierten, war wirklich schön“, schilderte Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko seine Eindrücke aus Sotschi.