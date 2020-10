Baumgartner wurde in der Nacht auf Donnerstag von den „Teufeln“ in der sechsten Runde an 161. Stelle gezogen. Der Center überzeugte in den vergangenen zwei Jahren beim HC Davos in der Schweizer Top-Liga, sorgte auch bei Nationalteam-Einsätzen für Ausrufezeichen. Im Nachwuchs spielte der Zeller auch lange bei den EKZ-Eisbären.