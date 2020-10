Filmstart auf 2022 verschoben

Erst am Tag zuvor hatte Trevorrow den Aufschub des Kinostarts der „Jurassic World“-Fortsetzung auf Juni 2022, ein Jahr später als ursprünglich geplant, bekannt gegeben. Die Coronavirus-Pandemie hatte im März zunächst Dreharbeiten in Hollywood lahmgelegt. In den vergangenen Wochen waren aber viele Projekte mit Schutzauflagen und Abstandsregeln wieder angelaufen.