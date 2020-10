Ursprünglich hätten Bundespräsident Alexander van der Bellen und sein slowenischer Amtskollege Borut Pahor am Samstag anreisen sollen. „Wir haben aber wegen der Pandemie kurzfristig eine Absage erhalten“, erklärt Bürgermeister Guntram Perdacher. An dem für die Gemeinde ungewöhnlichen Termin werde man aber dennoch festhalten und heuer ausnahmsweise erst am 10. Oktober vor dem Abwehrkämpfer-Denkmal feiern. Die Kranzniederlegung erfolgt um 16.15 Uhr.