Das Kontingent an Impfdosen wurde heuer – im Vergleich zu 2019 – sogar verdoppelt. „Und das, obwohl wir im Jänner – da müssen die Dosen ja geordert werden – noch nichts von Corona wussten“, sagt Gesundheitsreferentin Beate Prettner. Ohne Initiativen von Firmen und Spitälern verfügt Kärnten über 68.000 Dosen, die Impfaktionen in den Gesundheitsämtern starten am 19. Oktober. Dort verlangt man für eine Impfung 17 Euro.