Zwanzig Teilnehmer für die EURO 2021 sind bereits bekannt, vier noch nicht, einer unter anderem in der Österreich-Gruppe C, in der erst die Niederlande und die Ukraine als rot-weiß-rote Gegner feststehen. Teil eins im Kampf um diese vier freien Plätze steht heute auf dem Programm, die Play-off-Halbfinalspiele sind für Teamchef Franco Foda und seine Spieler doppelt interessant, da auch die kommenden Nations-League-Gegner Nordirland und Rumänien im Einsatz sind - also gibt’s für Foda und seine Truppe heute einen Abend auf der TV-Couch, gemeinsam sieht man sich im Teamquartier in Pörtschach die Play-off-Spiele an.