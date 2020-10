Die Topstars Novak Djokovic und Rafael Nadal sind nur noch einen Sieg von einem Final-Duell bei den French Open entfernt! Der Weltranglisten-Erste Djokovic setzte sich am Mittwochabend in einer Neuauflage des abgebrochenen US-Open-Achtelfinals gegen den Spanier Pablo Carreno Busta mit 4:6, 6:2, 6:3, 6:4 durch. Damit erreichte der 33-jährige Serbe zum zehnten Mal das Halbfinale von Roland Garros. Dort trifft Djokovic am Freitag auf den Griechen Stefanos Tsitsipas.