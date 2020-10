„Sie verpassen das Spiel gegen Wales - und wenn sie nicht bis Freitagfrüh bei uns sind, werden sie das Spiel gegen Belgien verpassen“, sagte Southgate am Mittwoch. England tritt am Sonntag in der Nations League ebenfalls in London gegen Belgien an. „Ich denke, die Spieler haben längst eingesehen, dass sie sich falsch verhalten haben“, meinte der Trainer, „sie haben gegen die Lockdown-Richtlinien verstoßen.“