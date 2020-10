Im Fall ATB wurde die Spielberger Gesellschaft ja in Insolvenz geschickt, dann haben andere Firmen der Gruppe den Maschinenpark gekauft und wollen ihn bis Jahresende in Werke in Polen und Serbien transferieren. In Spielberg sollen nur noch Logistik, Forschung und Entwicklung bleiben, in Summe etwa 50 Arbeitsplätze.