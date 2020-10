Vergleich mit Jörg Haider: „Ich leben und kann mich wehren“

In dem Zusammenhang ließ Strache gegen Ende seiner Rede aufhorchen, als er an den 2008 im Auto verunglückten früheren FPÖ-Chef und Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider erinnerte. „Am 11. Oktober (dem Datum der anstehenden Wien-Wahl, Anm.) jährt sich zum zwölften Mal der Todestag von Jörg Haider.“ Dieser habe sich gegen all die Anfeindungen und „Anpatzungen“ danach nicht mehr zur Wehr setzen können. „Mein Vorteil ist: Ich lebe und ich kann mich wehren“, prophezeite Strache ein „politisches Erdbeben“ in Form seines Comebacks und wünschte sich - bevor zu guter Letzt der Wahlkampfsong „HC is back“ aus der Konserve ertönte und ein paar Konfettikanonen abgefeuert wurden - ein zweistelliges Ergebnis. Umfragen sehen das Team Strache konstant im mittleren einstelligen Bereich, womit die neue Partei zittern muss, ob sie die nötige Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in das Stadtparlament überhaupt nehmen wird können.