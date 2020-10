Beim A-Team war er schon öfters dabei, eine Länderspielminute war ihm aber noch nicht vergönnt - bis zum Test in Klagenfurt gegen Griechenland. Wie Raphael Holzhauser, gibt der Werder-Legionär sein Debüt für das ÖFB-Team. Auch, weil der 22-Jährige aufgrund der Corona-Bestimmungen in Bremen danach in Nordirland und Rumänien nicht dabei sein darf