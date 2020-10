Früh in seiner Karriere als kommende Stammkraft in Österreichs Nationalteam gehandelt, gibt Raphael Holzhauser gegen Griechenland mit 27 Jahren nun spät aber doch sein Debüt für Rot-Weiß-Rot. Der Spielmacher von Aufsteiger Beerschot hat in den vergangenen Wochen in Belgiens Liga für Aufsehen über die Landesgrenze hinweg gesorgt. Teamchef Franco Foda reichten die TV-Bilder, um den Mittelfeldmann für die anstehenden Oktober-Spiele des Teams zu nominieren.